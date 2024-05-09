Депутати звільнили міністра агрополітики Сольського

Депутати Верховної ради проголосували за відставку міністра агрополітики Миколи Сольського.

Про це повідомив﻿ народний депутат Ярослав Железняк.

За це рішення проголосували 273 парламентарі.

Железняк зазначив, що Сольський виступив перед депутатами, прозвітувавши про свою роботу на посаді. Варто зазначити, що за час повномасштабного вторгнення при відставках лише деякі міністри звітували про свою роботу, більшість Рада звільняла без їхньої присутності.

Відставка Сольського пов'язана через судовий процес щодо махінацій з сільськогосподарською землею.

Що відомо про справу Сольського

Нагадаємо, у квітні українські правоохоронці оголосили підозру міністру аграрної політики та продовольства України Миколі Сольському. Справа стосується махінацій з землею. За даними слідства, йдеться про незаконне заволодіння землею розміром близько 2,5 тисячі гектарів у Сумській області (вартість 291 млн гривень) та спроби заволодіння землею площею близько 3,3 тисячі гектарів (вартість 190 млн гривень).

Через декілька днів після того, як Сольському вручили підозру, міністр написав заяву про відставку. Проте Верховна рада досі не ухвалила рішення.

Сольському обрали запобіжний захід у вигляді арешту з заставою у понад 75 млн гривень. За міністра внесли заставу, після чого він вийшов з СІЗО.