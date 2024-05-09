Депутаты уволили министра агрополитики Сольского

Депутаты Верховной рады проголосовали за отставку министра агрополитики Николая Сольского.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

За это решение проголосовали 273 парламентария.

Железняк отметил, что Сольский выступил перед депутатами, отчитавшись о своей работе в должности. Стоит отметить, что за время полномасштабного вторжения при отставках некоторые министры отчитывались о своей работе, большинство Совет увольнял без их присутствия.

Отставка Сольского связана из-за судебного процесса по махинациям с сельскохозяйственной землей.

Что известно о деле Сольского

Напомним, в апреле украинские правоохранители объявили подозрение министру аграрной политики и продовольствия Украины Николаю Сольскому. Дело касается махинаций с землей. По данным следствия, речь идет о незаконном завладении землей размером около 2,5 тысяч гектаров в Сумской области (стоимость 291 млн гривен) и попытках завладения землей площадью около 3,3 тысяч гектаров (стоимость 190 млн гривен).

Через несколько дней после того, как Сольскому вручили подозрение, министр написал заявление об отставке. Однако Верховная рада до сих пор не приняла решения.

Сольскому избрали меру пресечения в виде ареста с залогом более 75 млн гривен. При министре внесли залог, после чего он вышел из СИЗО.