Окупанти обстріляли село на Херсонщині, поранено чоловіка

Російські війська атакували село Олександрівка Станіславської громади, у власному будинку зазнав поранень 74-річний житель. Про це повідомляє Херсонська ОВА у Телеграмі.

«Російські війська атакували житловий будинок в Олександрівці Станіславської громади» , - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у власній оселі під удар ворога потрапив 74-річний місцевий житель. Він дістав контузію, вибухову та черепно-мозкову травму, уламкові поранення ніг та голови.

«Швидка» доставила потерпілого до лікарні у середньому стані тяжкості.