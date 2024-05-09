Оккупанты обстреляли село на Херсонщине, ранен мужчина

Российские войска атаковали село Александровка Станиславской громады, в собственном доме получил ранения 74-летний житель. Об этом сообщает Херсонская ОВА в Телеграмме.

"Русские войска атаковали жилой дом в Александровке Станиславской громады" , - говорится в сообщении.

Как отмечается, в собственном доме под удар врага попал 74-летний местный житель. Он получил контузию, взрывную и черепно-мозговую травму, осколочные ранения ног и головы.

«Скорая» доставила пострадавшего в больницу в средней тяжести.