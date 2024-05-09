Оккупанты обстреляли село на Херсонщине, ранен мужчина
Российские войска атаковали село Александровка Станиславской громады, в собственном доме получил ранения 74-летний житель. Об этом сообщает Херсонская ОВА в Телеграмме.
"Русские войска атаковали жилой дом в Александровке Станиславской громады", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в собственном доме под удар врага попал 74-летний местный житель. Он получил контузию, взрывную и черепно-мозговую травму, осколочные ранения ног и головы.
«Скорая» доставила пострадавшего в больницу в средней тяжести.