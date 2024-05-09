Глава Донецької ОВА розповів про загрози у разі захоплення Часового Яру

Якщо російським окупаційним військам вдасться захопити Часів Яр, вони продовжать просуватися вглиб України. Проте українські військові цього не допустять. Про це заявив в інтерв'ю Sky News голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, повідомляє Ліга.net.

Відповідаючи на запитання, яка небезпека чекає на Україну та весь світ, якщо Росія захопить не тільки Часів Яр, але й весь Донбас, Філашкін сказав:

"Ворог буде просуватися далі [вглиб України]. Але ми цього не допустимо і зробимо все можливе і неможливе, щоб затримати ворога тут, в Донецькій області, і відновити кордони, які були в 1991 році".

За словами голови Донецької ОВА, війська РФ намагаються прорвати оборонні лінії східної України, і щодня в регіоні здійснюється від 1500 до 2500 артилерійських пострілів і авіаударів.

Він додав, що з початку великої війни тільки в Донецькій області Росія вбила близько 2500 цивільних осіб і поранила ще майже 5000.



