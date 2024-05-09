Нафтобази на Кубані вразили безпілотники СБУ – джерело

Безпілотники Служби безпеки України уразили дві перевалочні нафтобази в Краснодарському краї Росії.﻿ Про це розповів співрозмовник в СБУ, повідомляє Українська правда.

За даними джерела, дрони поцілили дві нафтобази в селі Юрівка біля Анапи в Краснодарському краї РФ.

Ці нафтобази є перевалочними для постачання пального російським військам у Криму, оскільки знаходяться неподалік півострова, зазначає співрозмовник видання.

Нагадаємо, у ніч на 9 травня російські ЗМІ та пабліки повідомили про атаку безпілотників на нафтобазу в селі Юрівка під Анапою Краснодарського краю РФ, крім того повідомлялося, що в російському Бєлгороді пролунали вибухи і зайнялися потужні пожежі.

Зазначимо, українські спецслужби офіційно не коментують атаки безпілотників на об’єкти російського ВПК та нафтопереробної галузі країни-агресора, які живлять її оборонку. Водночас СБУ та ГУР неодноразово наголошували, що це – законні цілі для України, яка вже десять років протистоїть переважачючим силам противника у розв’язаній ним війні.