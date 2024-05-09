Нефтебазы на Кубани поразили беспилотники СБУ – источник

Беспилотники Службы безопасности Украины поразили две перевалочные нефтебазы в Краснодарском крае России.﻿﻿ Об этом рассказал собеседник в СБУ, сообщает Украинская правда.

По данным источника, дроны попали в две нефтебазы в селе Юровка возле Анапы в Краснодарском крае РФ.

Эти нефтебазы являются перевалочными для поставки топлива российским войскам в Крыму, поскольку находятся недалеко от полуострова, отмечает собеседник УП.

Напомним, в ночь на 9 мая российские СМИ и палики сообщили об атаке беспилотников на нефтебазу в селе Юровка под Анапой Краснодарского края РФ, кроме того сообщалось, что в российском Белгороде прогремели взрывы и занялись мощные пожары.

Отметим, украинские спецслужбы официально не комментируют атаки беспилотников на объекты российского ВПК и нефтеперерабатывающей отрасли страны-агрессора, которые питают ее оборонку. В то же время СБУ и ГУР неоднократно подчеркивали, что это - законные цели для Украины, которая уже десять лет противостоит превосходящим силам противника в развязанной им войне.