Понад 70% енергогенерації України зруйновано або пошкоджено – експерт

Понад 70% усієї української енергетично﻿﻿ї генерації на сьогодні зруйновані, пошкоджені або окуповані, повідомляє Українське радіо.

Про це розповів директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко.

Він наголосив, що загалом йдеться про шкоду на мільярди доларів. Найбільш чутлива руйнація — це ДніпроГЕС, яка забезпечувала маневрові потужності і допомагала балансувати енергосистему України.

"Атакою на ДніпроГЕС Росія, по суті, порушила Женевську конвенцію, яка забороняє атакувати ядерні об'єкти, а також гідроелектростанції" , — зауважив Омельченко.

При цьому він вважає, що допомогти нам покрити дефіцит кіловатів можуть країни Європи, де ринок загалом профіцитний. Але важливо, щоб Україна змогла домовитися із Організацією системних операторів ЄС про збільшення ліміту на імпорт електроенергії до 2,5–3 тисяч мегаватів.