Более 70% энергогенерации Украины разрушено или повреждено – эксперт

Более 70% всего украинской энергетической генерации на сегодняшний день разрушены, повреждены или оккупированы, сообщает Украинское радио.

Об этом рассказал директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

Он подчеркнул, что в целом речь идет об ущербе на миллиарды долларов. Наиболее чувствительное разрушение – это ДнепроГЭС, которая обеспечивала маневровые мощности и помогала балансировать энергосистему Украины.

"Атакой на ДнепроГЭС Россия, по сути, нарушила Женевскую конвенцию, запрещающую атаковать ядерные объекты, а также гидроэлектростанции" , - отметил Омельченко.

При этом он считает, что помочь нам покрыть дефицит киловатт могут страны Европы, где рынок в целом профицитный. Но важно, чтобы Украина смогла договориться с Организацией системных операторов ЕС об увеличении лимита на импорт электроэнергии до 2,5-3 тысячи мегаватт.