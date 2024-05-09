Рада проголосувала за законопроект про видачу паспортів за кордоном

Верховна рада підтримала у цілому законопроєкт про надання окремих адміністративних послуг українцям. Зокрема, йдеться про видачу паспортів для українців за кордоном.﻿ Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Сьогодні парламент під час засідання ухвалив законопроєкт №11017. Його підтримали у цілому 236 народних депутатів.

У пояснювальній записці йдеться про те, що законопроєкт покликаний вирішити проблему з видачею паспортів за кордоном.

В Україні під час повномасштабної війни запровадили експериментальний проєкт для видачі паспортів за кордоном. Термін його дії закінчується влітку 2024 року. Тому Рада вирішила закріпити на рівні закону можливість видачі паспортів для українців за кордоном. Цим займається державне підприємство "Документ".

Крім того, вводиться адміністративний збір за оформлення паспортів, який йтиме у бюджет України.

Також законом продовжується можливість одночасного оформлення паспорта громадянина України та паспорта/паспортів громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі заміну втраченого/викраденого документа чи його обмін).

Також законопроєктом передбачається:

паспорт громадянина України у формі картки оформлюється безстроково особам, які досягли 65 років;

термінове оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін паспорта громадянина України здійснюється у строк не пізніше ніж через 7 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети (замість 10 робочих днів у чинній редакції).

Видача документів за кордоном для чоловіків

Нагадаємо, з 18 травня набере чинності новий законопроєкт про мобілізацію в Україні. На тлі цього Міністерство закордонних справ обмежило надання консульських послуг для військовозобов'язаних чоловіків за кордоном.

Також Кабінет заборонив видачу паспортів за кордоном для чоловіків віком від 18 до 60 років. Їм потрібно повернутися в Україні для отримання документів.