Рада проголосовала за законопроект о выдаче паспортов за границей

Верховная рада поддержала в целом законопроект о предоставлении отдельных административных услуг украинцам. В частности, речь идет о выдаче паспортов для украинцев за границей.﻿ Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Сегодня парламент во время заседания принял законопроект №11017. Его поддержали в целом 236 народных депутатов.

В пояснительной записке говорится, что законопроект призван решить проблему с выдачей паспортов за границей.

В Украине во время полномасштабной войны был введен экспериментальный проект для выдачи паспортов за границей. Срок его действия истекает летом 2024 года. Поэтому Рада решила закрепить на уровне закона возможность выдачи паспортов для украинцев за границей. Этим занимается государственное предприятие "Документ".

Кроме того, вводится административный сбор за оформление паспортов, который пойдет в бюджет Украины.

Также законом продолжается возможность одновременного оформления паспорта гражданина Украины и паспорта/паспорта гражданина Украины для выезда за границу (в том числе замену утраченного/похищенного документа или его обмен).

Также законопроектом предусматривается:

паспорт гражданина Украины в форме карты оформляется бессрочно лицам, достигшим 65 лет;

срочное оформление (в том числе вместо утраченного или похищенного) и обмен паспорта гражданина Украины осуществляется в срок не позднее 7 рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты (вместо 10 рабочих дней в действующей редакции).

Выдача документов за границей для мужчин

Напомним, с 18 мая вступит в силу новый законопроект о мобилизации в Украине. На фоне этого Министерство иностранных дел ограничило предоставление консульских услуг для военнообязанных мужчин за границей.

Также Кабинет запретил выдачу паспортов за границей для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Им нужно вернуться в Украину для получения документов.