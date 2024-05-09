Зеленський звільнив Залужного з військової служби за станом здоров'я

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення колишнього головкома ЗСУ Валерія Залужного з військової служби.

Про це йдеться﻿ в указі, оприлюдненому на сайті президента.

"Звільнити генерала Залужного Валерія Федоровича з військової служби у відставку за станом здоровʼя з правом носіння військової форми одягу" , – йдеться в тексті документа.

Указ датований 8 травня.

Нагадаємо, 8 лютого 2024 року Зеленський звільнив Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Згодом стало відомо, що ще до офіційного звільнення Залужний пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його непридатним до військової служби за станом здоров'я.

Після цього Зеленський оголосив, що планує призначити Валерія Залужного послом у Великій Британії.