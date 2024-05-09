У Вірменії припиняють діяльність прикордонні і військові пункти РФ

Усі розміщені після 2020 року у п'яти областях Вірменії російські прикордонні та військові пункти ліквідують. З посиланням на заяву керівника правлячої парламентської фракції партії Громадянський договір Айка Конджоряна, яку цитують місцеві ЗМІ, повідомляє Корреспондент.

"Відповідно до досягнутої домовленості, розміщені в період 44-денної війни (війна в Карабаху восени 2020 року - ред.) і після неї російські прикордонні та військові пункти в Тавуській, Сюнікській, Вайоцдзорській, Гегаркунікській, Араратській областях Вірменії припинять свою діяльність" , - написав він у соцмережі.

За його словами, на найвищому рівні затверджено також рішення про припинення діяльності прикордонників Росії у єреванському міжнародному аеропорту Звартноц