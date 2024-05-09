В Армении прекращают деятельность пограничные и военные пункты РФ

Все размещенные после 2020 г. в пяти областях Армении российские пограничные и военные пункты ликвидируют. Со ссылкой на заявление руководителя правящей парламентской фракции партии Гражданский договор Айка Конджоряна, цитируемое местными СМИ, сообщает Корреспондент.

"В соответствии с достигнутой договоренностью, размещенные в период 44-дневной войны (война в Карабахе осенью 2020 года, - ред.) и после нее российские пограничные и военные пункты в Тавусской, Сюникской, Вайоцдзорской, Гегаркуникской, Араратской областях Армении прекратят свою деятельность" , - написал он в соцсети.

По его словам, на самом высоком уровне утверждено также решение о прекращении деятельности пограничников России в ереванском международном аэропорту Звартноц.