Безпілотник СБУ атакував російський НПЗ, подолавши рекордні 1500 км – джерело

Зранку 9 травня український далекобійний дрон уразив НПЗ "Газпром нафтохім Салават" у російській республіці Башкортостан.﻿﻿ Про це розповів співрозмовник в СБУ, повідомляє Українська правда.

Безпілотник влучив в установку каталітичного крекінгу нафти.

За словами джерела видання, це був дрон Служби безпеки України, який встановив історичний рекорд, подолавши відстань у 1500 км.

"Газпром нафтохім Салават" є одним із найбільших у Росії виробничих комплексів з нафтопереробки та нафтохімії. Він спеціалізується на виробництві бензину, дизпалива та інших видів нафтопродуктів.