Безпілотник СБУ атакував російський НПЗ, подолавши рекордні 1500 км – джерело
Зранку 9 травня український далекобійний дрон уразив НПЗ "Газпром нафтохім Салават" у російській республіці Башкортостан. Про це розповів співрозмовник в СБУ, повідомляє Українська правда.
Безпілотник влучив в установку каталітичного крекінгу нафти.
За словами джерела видання, це був дрон Служби безпеки України, який встановив історичний рекорд, подолавши відстань у 1500 км.
"Газпром нафтохім Салават" є одним із найбільших у Росії виробничих комплексів з нафтопереробки та нафтохімії. Він спеціалізується на виробництві бензину, дизпалива та інших видів нафтопродуктів.