Беспилотник СБУ атаковал российский НПЗ, преодолев рекордные 1500 км – источник

Утром 9 мая украинский дальнобойный дрон поразил НПЗ "Газпром нефтехим Салават" в российской республике Башкортостан.﻿﻿ Об этом рассказал собеседник в СБУ, сообщает Украинская правда.

Беспилотник попал в установку каталитического крекинга нефти.

По словам источника издания, это был дрон Службы безопасности Украины, который установил исторический рекорд, преодолев расстояние в 1500 км.

"Газпром нефтехим Салават" является одним из крупнейших в России производственных комплексов по нефтепереработке и нефтехимии. Он специализируется на производстве бензина, дизтоплива и других видов нефтепродуктов.