У МЗС Литви вважають, що Захід може частково закрити небо над Україною

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що держави Заходу могли б скерувати в Україну своїх військових інструкторів для навчань українських військових на місці та захистити їх від російських атак додатковими системами ППО. Про це Ландсбергів розповів виданню The Guardian, повідомляє Європейська правда.

Ландсбергіс сказав, що західні військові навчали українців в Україні до війни, тому повернення до цієї традиції може бути цілком здійсненним.

"Це може бути першим кроком в ініціативі президента Макрона", – вважає глава литовського МЗС.

Він назвав пропозицію навчати українців у власній країні "більш практичною", ніж навчання на території країн-членів НАТО.

Ландсбергіс допустив, що країни Заходу могли б надати системи ППО для захисту своїх інструкторів в Україні.

"Можливо, що інструктори, розміщені в рамках коаліції для підготовки українців в Україні, можуть бути захищені протиповітряною обороною, а це, в свою чергу, означає, що частина українського неба може бути захищена протиповітряною обороною" , – зауважив Ландсбергіс.

Він сказав, що такий крок "скаже Путіну, що не йому вирішувати, як ми допомагаємо Україні. Натомість ми побачимо, що потрібно, і адаптуємось до ситуації, тому що ситуація не покращується".

Він додав, що парламент Литви вже дав уряду мандат на проведення навчань інструкторами в Україні, але це найкраще було б зробити у складі більшої коаліції.