В МИД Литвы считают, что Запад может частично закрыть небо над Украиной

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис считает, что государства Запада могли бы направить в Украину своих военных инструкторов для учений украинских военных на месте и оградить их от российских атак дополнительными системами ПВО.﻿ Об этом Ландсбергис рассказал изданию The Guardian, сообщает Европейская правда.

Ландсбергис сказал, что западные военные обучали украинцев в Украине до войны, поэтому возвращение к этой традиции может быть вполне выполнимым.

"Это может быть первым шагом в инициативе президента Макрона" , – считает глава литовского МИД.

Он назвал предложение обучать украинцев в собственной стране "более практичным", чем обучение на территории стран-членов НАТО.

Ландсбергис допустил, что страны Запада могли предоставить системы ПВО для защиты своих инструкторов в Украине.

"Возможно, что инструкторы, размещенные в рамках коалиции для подготовки украинцев в Украине, могут быть защищены противовоздушной обороной, а это, в свою очередь, означает, что часть украинского неба может быть защищена противовоздушной обороной" , – отметил Ландсбергис.

Он сказал, что такой шаг "скажет Путину, что не ему решать, как мы помогаем Украине. В то же время мы увидим, что нужно, и адаптируемся к ситуации, потому что ситуация не улучшается".

Он добавил, что парламент Литвы уже дал правительству мандат на проведение учений инструкторами в Украине, но это было бы лучше сделать в составе большей коалиции.