У жителів Авдіївки, які чекали росіян, вже минула ейфорія – МВА

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш зазначив, що після окупації Авдіївки в місті залишилось близько 700 людей, повідомляє Еспресо TV.

"В Авдіївці залишилось близько 700 людей. Ситуація непроста, тривають постійні перевірки. Вже пройшла ейфорія у більшості людей, які там залишилися, і які дійсно чекали росіян. Навіть ті люди, яким було байдуже вже кажуть, що при Україні було набагато краще. Тому що немає жодних ознак демократії чи того, що до них прийшли "визволителі".

У перші дні окупації було багато роликів, як заходили окупанти, як їх обіймали. Наразі ситуація кардинально змінилася, їх виганяють зі своїх будинків. В місті відбувається мародерство, розкрадається коксохімічний завод. Тобто більшість людей зрозуміли, що не того чекали" , - наголосив Барабаш.

За словами начальника Авдіївської міської військової адміністрації, весь час повномасштабної війни місцева влада, волонтери й поліція пояснювали "ждунам" на прикладах Сєверодонецька, Маріуполя, Бахмута, що нічого хорошого не буде, але ті не вірили.