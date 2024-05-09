У жителей Авдеевки, ожидавших россиян, уже прошла эйфория – ГВА

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш отметил, что после оккупации Авдеевки в городе осталось около 700 человек, сообщает Эспрессо TV.

"В Авдеевке осталось около 700 человек. Ситуация непростая, продолжаются постоянные проверки. Уже прошла эйфория у большинства оставшихся там людей, которые действительно ждали россиян. Даже те люди, которым было безразлично уже говорят, что при Украине было гораздо лучше. Поэтому что нет никаких признаков демократии или того, что к ним пришли "освободители".

В первые дни оккупации было много роликов, как заходили оккупанты, как их обнимали. Пока ситуация кардинально изменилась, их выгоняют из своих домов. В городе происходит мародерство, разворовывается коксохимический завод. То есть, большинство людей поняли, что не того ждали" , - подчеркнул Барабаш.

По словам начальника Авдеевской городской военной администрации, все время полномасштабной войны местные власти, волонтеры и полиция объясняли "ждунам" на примерах Северодонецка, Мариуполя, Бахмута, что ничего хорошего не будет, но те не верили.