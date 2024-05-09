Пресконференцію Зеленського та президентки Європарламенту перервали через тривогу

Пресконференцію президента Володимира Зеленського та очільниці Європейського парламенту Роберти Мецоли в Києві перервав сигнал повітряної тривоги, повідомляє Укрінформ.

Під час сигналу тривоги Зеленський запитав Мацолу, які у неї відчуття, на що вона відповіла, що стривожена.

"І це 9 травня. Це їхнє (росіян — ред.) реальне ставлення до боротьби з нацизмом. Ця їхня реальність, вона ось така" , - прокоментував Зеленський.

Після цього пресконференція, яка проходила на подвірʼї Офісу президента, була завершена.

Нагадаємо, президентка Європейського парламенту Роберта Мецола у четвер, 9 травня, прибула з візитом до України.