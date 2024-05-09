Пресс-конференцию Зеленского и президента Европарламента прервали из-за тревоги

Пресс-конференцию президента Владимира Зеленского и главы Европейского парламента Роберты Мецоли в Киеве прервал сигнал воздушной тревоги, сообщает Укринформ.

Во время сигнала тревоги Зеленский спросил Мацолу, какие у нее ощущение, на что она ответила, что встревожена.

"И это 9 мая. Это их (россияне — ред.) реальное отношение к борьбе с нацизмом. Эта их реальность, она вот такая" , - прокомментировал Зеленский.

После этого пресс-конференция, которая проходила во дворе Офиса президента, была завершена.

Напомним, президент Европейского парламента Роберт Мецол в четверг, 9 мая, прибыл с визитом в Украину.