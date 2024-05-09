Насірова залишили під вартою, вкотре зменшивши суму застави

Вищий антикорупційний суд залишив під вартою колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова, однак вчергове зменшив суму застави, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

"Судді ВАКС частково задовольнили клопотання прокурора про продовження строку тримання під вартою ексголови ДФС Романа Насірова. Також судді частково задовольнили клопотання захисників про зміну запобіжного заходу і замість встановлених раніше 65 млн грн застави тепер Насіров може внести 55 млн грн" , — йдеться в повідомленні.

Захист Насірова просив знизити заставу до 22 млн грн, оскільки дружина Насірова раніше вже внесла ці кошти на депозитний рахунок ВАКС.

Адвокати стверджують, що це максимальна сума, яку родина Насірова може внести в якості застави. Однак раніше вони так казали після внесення дружиною Насірова на рахунок ВАКС 10 млн грн. Крім того, захист зазначив, що у справі вже дослідили половину доказів обвинувачення, тому ризики значно зменшилися.

За словами Насірова та його захисників, в нього нібито є проблеми зі здоров’ям, а в СІЗО не можуть забезпечити належний рівень медичної допомоги. Також захист зазначив, що в СІЗО неможливо забезпечити безпеку Насірова під час обстрілів, оскільки там немає укриття.

Варто зазначити, що суд вже всьоме знизив заставу Насірову. Його взяли під вартою з заставою у 523 млн грн.

Нагадаємо, за версією слідства голова ДФС України за допомогою свого радника протягом 2015-2016 років отримав на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 млн грн неправомірної вигоди за вчинення дій, пов'язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам понад 3,2 млрд грн.

Як повідомлялось, 31 жовтня 2022 року Вищий антикорупційний суд заарештував колишнього голову ДФС Романа Насірова на два місяці з можливістю внесення застави понад 523 млн грн. Пізніше розмір застави було зменшено.