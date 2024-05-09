Насирова оставили под стражей, в очередной раз уменьшив сумму залога

Высший антикоррупционный суд оставил под стражей бывшего главу Государственной фискальной службы Романа Насирова, однако в очередной раз уменьшил сумму залога, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

"Судди ВАКС частично удовлетворили ходатайство прокурора о продлении срока содержания под стражей экс-председателя ГФС Романа Насирова. Также судьи частично удовлетворили ходатайство защитников об изменении меры пресечения и вместо установленных ранее 65 млн грн залога теперь Насиров может внести 55 млн грн" , — говорится в сообщении.

Защита Насирова просил снизить залог до 22 млн грн, поскольку супруга Насирова ранее уже внесла эти средства на депозитный счет ВАКС.

Адвокаты утверждают, что это максимальная сумма, которую семья Насирова может внести в качестве залога. Однако раньше они так говорили после внесения супругой Насирова на счет ВАКС 10 млн грн. Кроме того, защита отметила, что по делу уже исследована половина доказательств обвинения, поэтому риски значительно уменьшились.

По словам Насирова и его защитников, у него якобы есть проблемы со здоровьем, а в СИЗО не могут обеспечить надлежащий уровень медицинской помощи. Также защита отметила, что в СИЗО невозможно обеспечить безопасность Насирова во время обстрелов, поскольку там нет укрытия.

Следует отметить, что суд уже в седьмой раз снизил залог Насирову. Его взяли под стражей с залогом в 523 млн грн.

Напомним, по версии следствия глава ГФС Украины с помощью своего советника в течение 2015-2016 годов получил в свою пользу и в пользу третьих лиц свыше 722 млн грн неправомерной выгоды за совершение действий, связанных с обеспечением возмещения НДС подконтрольным владельцу агрохолдинга юридическим лицам свыше 3,2 млрд грн.

Как сообщалось, 31 октября 2022 года Высший антикоррупционный суд арестовал бывшего главу ГФС Романа Насирова на два месяца с возможностью внесения залога более 523 млн грн. Позже размер залога был уменьшен.