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Зеленський продовжив дію воєнного стану та мобілізації

Зеленський продовжив дію воєнного стану та мобілізації
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський підписав закони щодо продовження терміну дії воєнного стану в Україні, а також продовження строку проведення загальної мобілізації з 14 травня до 11 серпня, повідомляє Українська правда.

Про це говорять картки законопроєктів 3685-ІХ, 3684-ІХ.

Довідково: Це вже одинадцяте продовження воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Передісторія:

  • 6 травня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроєкти про затвердження указів про продовження строку дії воєнного стану та строку проведення загальної мобілізації.
  • 8 травня Верховна Рада затвердила укази президента про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації до 11 серпня 2024 року.

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