Зеленский продлил действие военного положения и мобилизации

Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении срока действия военного положения в Украине, а также продлении срока проведения всеобщей мобилизации с 14 мая по 11 августа, сообщает Украинская правда.

Об этом говорят карточки законопроектов 3685-ІХ, 3684-ІХ.

Справочно: Это уже одиннадцатое продление военного положения и мобилизации с начала полномасштабного вторжения России.

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