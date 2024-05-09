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Зеленский продлил действие военного положения и мобилизации

Зеленский продлил действие военного положения и мобилизации
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении срока действия военного положения в Украине, а также продлении срока проведения всеобщей мобилизации с 14 мая по 11 августа, сообщает Украинская правда.

Об этом говорят карточки законопроектов 3685-ІХ, 3684-ІХ.

Справочно: Это уже одиннадцатое продление военного положения и мобилизации с начала полномасштабного вторжения России.

Предыстория: 

  • 6 мая президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты об утверждении указов о продлении срока действия военного положения и срока проведения всеобщей мобилизации.
  • 8 мая Верховная Рада утвердила указы президента о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации до 11 августа 2024 года.

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