Зеленский продлил действие военного положения и мобилизации
Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении срока действия военного положения в Украине, а также продлении срока проведения всеобщей мобилизации с 14 мая по 11 августа, сообщает Украинская правда.
Об этом говорят карточки законопроектов 3685-ІХ, 3684-ІХ.
Справочно: Это уже одиннадцатое продление военного положения и мобилизации с начала полномасштабного вторжения России.
Предыстория:
- 6 мая президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты об утверждении указов о продлении срока действия военного положения и срока проведения всеобщей мобилизации.
- 8 мая Верховная Рада утвердила указы президента о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации до 11 августа 2024 года.