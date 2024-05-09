Посол Грузії у Франції оголосив про відставку на знак протесту проти закону про "іноагентів"

Посол Грузії у Франції Гоча Джавахішвілі 9 травня оголосив про відставку, виступивши проти намірів грузинської влади ухвалити розкритикований на Заході законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", повідомляє Європейська правда.

Про своє рішення Джавахішвілі оголосив у Facebook.

Грузинський дипломат сказав, що з огляду на дії керівної партії "Грузинська мрія" більше "не бачить своєї ролі і ресурсу в цьому напрямку – йти в Європу і захищатися від Європи".

"Відповідно, я вже звернувся до свого безпосереднього керівництва з проханням припинити мої повноваження на цій посаді", – додав він, закликавши співгромадян висловити своє невдоволення на прийдешніх виборах.

"Я не хочу, щоб моя щира думка була сприйнята як політичний демарш на користь когось або на шкоду комусь. Після довгих коливань я хочу звільнитися від тягаря, якому я більше не можу дати раду", – зазначив Джавахішвілі.

Гоча Джавахішвілі – грузинський дипломат із 30-річним стажем, який був призначений послом у Франції та Монако в жовтні 2022 року. Його попередниця Тею Катукія пішла з посади влітку 2022 року, поскаржившись на "тиск у безперервному режимі" з боку Міністерства закордонних справ Грузії.

Відставка Джавахішвілі стала першим випадком, коли грузинський дипломат іде з посади на знак протесту проти ухвалення закону про "іноагентів".

Парламент Грузії планує повернутися до розгляду ухваленого у двох читаннях проєкту "Про прозорість іноземного впливу" 13 травня, а фінальне голосування планують на 17 травня. У цей день в Грузії відзначають День святості родини, у зв’язку з чим проходять демонстрації вірян.

Посли ЄС у вівторок обговорювали наміри грузинської влади ухвалити скандальний проєкт закону про "іноагентів" і те, як це може вплинути на євроінтеграцію Грузії. Перед цим понад 30 депутатів Європарламенту закликали призупинити для Грузії статус кандидата на вступ в ЄС.