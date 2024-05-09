Посол Грузии во Франции объявил об отставке в знак протеста против закона об "иноагентах"

Посол Грузии во Франции Гоча Джавахишвили 9 мая объявил об отставке, выступив против намерений грузинских властей принять раскритикованный на Западе законопроект "О прозрачности иностранного влияния", сообщает Европейская правда.

О своем решении Джавахишвили объявил в Facebook.

Грузинский дипломат сказал, что учитывая действия правящей партии "Грузинская мечта" больше "не видит своей роли и ресурса в этом направлении – идти в Европу и защищаться от Европы".

"Соответственно, я уже обратился к своему непосредственному руководству с просьбой прекратить мои полномочия на этой должности", – добавил он, призвав сограждан выразить свое недовольство на грядущих выборах.

"Я не хочу, чтобы мое искреннее мнение было воспринято как политический демарш в пользу кого-то или в ущерб кому-то. После долгих колебаний я хочу освободиться от бремени, с которым я больше не могу справиться", – отметил Джавахишвили.

Гоча Джавахишвили – грузинский дипломат с 30-летним стажем, который был назначен послом во Франции и Монако в октябре 2022 года. Его предшественница Тею Катукия ушла с должности летом 2022 года, пожаловавшись на "давление в непрерывном режиме" со стороны Министерства иностранных дел Грузии.

Отставка Джавахишвили стала первым случаем, когда грузинский дипломат уходит с должности в знак протеста против принятия закона об "иноагентах".

Парламент Грузии планирует вернуться к рассмотрению принятого в двух чтениях проекта "О прозрачности иностранного влияния" 13 мая, а финальное голосование планируют на 17 мая. В этот день в Грузии отмечают День святости семьи, в связи с чем проходят демонстрации верующих.

Послы ЕС во вторник обсуждали намерения грузинских властей принять скандальный проект закона об "иноагентах" и то, как это может повлиять на евроинтеграцию Грузии. А более 30 депутатов Европарламента призвали приостановить для Грузии статус кандидата на вступление в ЕС.