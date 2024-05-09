Німеччина закупить для України три пускові установки HIMARS

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про наміри придбати у Сполучених Штатів три пускові установки для реактивних систем залпового вогню HIMARS і передати їх Україні, повідомляє Європейська правда.

Така заява Пісторіуса пролунала під час його візиту до Вашингтона 9 травня, його слова наводить портал t-online.

"У співпраці з американцями ми придбаємо для України три пускові установки HIMARS. Вони надійдуть зі складу збройних сил США і будуть оплачені нами", – оголосив голова Міноборони ФРН на зустрічі з журналістами.

Він наголосив на тому, як для НАТО важливо підтримувати Україну зараз, оскільки успіх Путіна розв'яже руки автократам по всьому світу.

Boris Pistorius kündigt in Washington gerade an, dass die Bundesrepublik 3 HIMARS System von den USA kauft und in die #Ukraine liefern wird. @tonline pic.twitter.com/SbHQe9dYRk — Bastian Brauns (@BastianBrauns) May 9, 2024

Як відомо, Україна отримала далекобійні системи HIMARS улітку 2022 року від Сполучених Штатів. Вони дозволили українським Збройним Силам уражати російські цілі в тилу та здобути тимчасову перевагу на фронті.

Загалом Київ отримав від Штатів майже 40 пускових установок HIMARS. З огляду на успішне застосування цих систем у США наростили їхнє виробництво.

Нагадаємо, 13 квітня Німеччина оголосила про термінову передачу Україні одного зенітно-ракетного комплексу Patriot.