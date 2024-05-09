Германия закупит для Украины три пусковые установки HIMARS

Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о намерениях приобрести у Соединенных Штатов три пусковые установки для реактивных систем залпового огня HIMARS и передать их Украине, сообщает Европейская правда.

Такое заявление Писториуса прозвучало во время его визита в Вашингтон 9 мая, его слова приводит портал t-online.



"В сотрудничестве с американцами мы приобретем для Украины три пусковые установки HIMARS. Они поступят из состава вооруженных сил США и будут оплачены нами", – объявил глава Минобороны ФРГ на встрече с журналистами.

Он отметил, как для НАТО важно поддерживать Украину сейчас, поскольку успех Путина развяжет руки автократам по всему миру.

Boris Pistorius kündigt in Washington gerade an, dass die Bundesrepublik 3 HIMARS System von den USA kauft und in die #Ukraine liefern wird. @tonline pic.twitter.com/SbHQe9dYRk — Bastian Brauns (@BastianBrauns) May 9, 2024

Как известно, Украина получила дальнобойные системы HIMARS летом 2022 года от Соединенных Штатов. Они позволили украинским Вооруженным Силам поражать российские цели в тылу и получить временное преимущество на фронте.

В целом Киев получил от Штатов почти 40 пусковых установок HIMARS. Учитывая успешное применение этих систем в США нарастили их производство.

Напомним, 13 апреля Германия объявила о срочной передаче Украине одного зенитно-ракетного комплекса Patriot.