Германия закупит для Украины три пусковые установки HIMARS
Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о намерениях приобрести у Соединенных Штатов три пусковые установки для реактивных систем залпового огня HIMARS и передать их Украине, сообщает Европейская правда.
Такое заявление Писториуса прозвучало во время его визита в Вашингтон 9 мая, его слова приводит портал t-online.
"В сотрудничестве с американцами мы приобретем для Украины три пусковые установки HIMARS. Они поступят из состава вооруженных сил США и будут оплачены нами", – объявил глава Минобороны ФРГ на встрече с журналистами.
Он отметил, как для НАТО важно поддерживать Украину сейчас, поскольку успех Путина развяжет руки автократам по всему миру.
Как известно, Украина получила дальнобойные системы HIMARS летом 2022 года от Соединенных Штатов. Они позволили украинским Вооруженным Силам поражать российские цели в тылу и получить временное преимущество на фронте.
В целом Киев получил от Штатов почти 40 пусковых установок HIMARS. Учитывая успешное применение этих систем в США нарастили их производство.
Напомним, 13 апреля Германия объявила о срочной передаче Украине одного зенитно-ракетного комплекса Patriot.