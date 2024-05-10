Британія не зупинятиме постачання зброї до Ізраїлю – МЗС

Великобританія не буде припиняти експорт зброї до Ізраїлю, якщо повномасштабне вторгнення в Рафах, що у Секторі Гази, продовжиться.﻿﻿ Про це заявив міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон, повідомляє Українська правда.

Виступаючи в четвер у Лондоні, Кемерон заявив, що Британія "не підтримає якусь велику операцію в Рафаху, якщо не буде дуже чіткого плану, як захистити людей і врятувати їхні життя... Ми не бачили такого плану, тому за цих обставин ми не підтримали б велику операцію в Рафаху".

Але він сказав, що існує "дуже принципова різниця" між поставками зброї з США і Великобританії, де уряд видає індивідуальні ліцензії компаніям, які хочуть експортувати зброю за кордон.

"США є великим державним постачальником зброї до Ізраїлю. У нас немає державних поставок зброї до Ізраїлю з боку Великої Британії. У нас є низка ліцензій, і я думаю, що наш оборонний експорт до Ізраїлю становить значно менше одного відсотка від їх загального обсягу. Це велика різниця", – сказав він.

Кемерон також сказав, що він буде "дуже уважно" дотримуватися "суворої" процедури експорту озброєнь у Великій Британії.