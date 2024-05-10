Британия не будет останавливать поставки оружия в Израиль – МИД

Великобритания не будет прекращать экспорт оружия в Израиль, если полномасштабное вторжение в Рафах, что в Секторе Газа, продолжится.﻿﻿ Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, сообщает Украинская правда.

Выступая в четверг в Лондоне, Кэмерон заявил, что Великобритания "не поддержит какую-то большую операцию в Рафахе, если не будет очень четкого плана, как защитить людей и спасти их жизни... Мы не видели такого плана, поэтому при этих обстоятельствах мы не поддержали бы большую операцию в Рафахе".

Но он сказал, что существует "очень принципиальная разница" между поставками оружия из США и Великобритании, где правительство выдает индивидуальные лицензии компаниям, которые хотят экспортировать оружие за границу.

"США являются крупным государственным поставщиком оружия в Израиль. У нас нет государственных поставок оружия в Израиль со стороны Великобритании. У нас есть ряд лицензий, и я думаю, что наш оборонный экспорт в Израиль составляет значительно меньше одного процента от их общего объема. Это большая разница" , – сказал он.

Кэмерон также сказал, что он будет "очень внимательно" придерживаться "строгой" процедуры экспорта вооружений в Великобритании.