ISW: Окупанти помітно збільшили темпи атак на сході

Російські війська помітно збільшили темпи наземних атак на сході України за останній місяць. ﻿ Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

Ймовірно, російські військові хочуть досягнень до прибуття західної військової допомоги на лінію фронту.

Речник ЗСУ "Хортиця" підполковник Назар Волошин 9 травня заявив, що кількість бойових дій суттєво зросла з 84 8 травня до 146 9 травня і зазначив, що більшість бойових дій точиться в районі відповідальності Хортицького угруповання (територія від Харківської області до прикордонної зони Донецької і Запорізької областей).

Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що кількість російських атак зросла на 17 відсотків з березня по квітень 2024 року, і що понад 75 відсотків зареєстрованих наземних атак відбулися на напрямках Часового Яру, Авдіївки та Мар’їнки.

Зокрема, кількість російських атак поблизу Часового Яру зросла на 200 відсотків з березня по квітень.

Волошин припустив, що нинішня інтенсифікація російських атак є результатом того факту, що висох ґрунт після весняного грязьового сезону, що сприяє швидкому механізованому маневру, і що російські сили намагаються скористатися відносною слабкістю України, поки вона очікує надходження західної допомоги.

ISW продовжує оцінювати, що російські війська зберігатимуть високу швидкість атак по всій східній Україні, щоб отримати переваги до прибуття західної допомоги в Україну.

Ключові висновки ISW за 9 травня