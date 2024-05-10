ISW: Оккупанты заметно увеличили темпы атак на востоке
Российские войска заметно увеличили темпы наземных атак на востоке Украины за последний месяц. Об этом говорится в отчете Институт изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.
Вероятно, российские военные хотят достижений до прибытия западной военной помощи на линию фронта.
Представитель ВСУ "Хортица" подполковник Назар Волошин 9 мая заявил, что количество боевых действий существенно возросло с 84 8 мая до 146 9 мая и отметил, что большинство боевых действий идет в районе ответственности Хортицкой группировки (территория от Харьковской области до пограничной зоны Донецкой и Запорожской областей).
Министерство обороны Великобритании сообщило, что количество российских атак выросло на 17 процентов с марта по апрель 2024 года, и что более 75 процентов зарегистрированных наземных атак произошли на направлениях Часового Яра, Авдеевки и Марьинки.
В частности, количество российских атак вблизи Часового Яра выросло на 200 процентов с марта по апрель.
Волошин предположил, что нынешняя интенсификация российских атак является результатом того факта, что высохла почва после весеннего грязевого сезона, что способствует быстрому механизированному маневру, и что российские силы пытаются воспользоваться относительной слабостью Украины, пока она ожидает поступления западной помощи.
ISW продолжает оценивать, что российские войска будут сохранять высокую скорость атак по всей восточной Украине, чтобы получить преимущества до прибытия западной помощи в Украину.
Ключевые выводы ISW за 9 мая
- Глава России Владимир Путин использовал свою речь по случаю Дня победы 9 мая, чтобы донести свое убеждение, что Запад пытается стереть вклад Советского Союза в победу над нацистской Германией во время Великой Отечественной войны (Второй мировой войны), что лежит в основе враждебного восприятия Запада Россией.
- Путин воспользовался недавней встречей с командующими несколькими фронтовыми российскими соединениями, чтобы показать себя информированным и эффективным Верховным главнокомандующим Вооруженных сил России, знакомым с тонкостями ситуации на фронте и вовлеченным в поиск решений проблем, которые беспокоят российские войска.
- На параде ко Дню Победы Путин окружил себя рядом иностранных чиновников, вероятно, для того, чтобы позиционировать себя как эффективного государственного деятеля, способного создать коалицию, альтернативную властным структурам коллективного Запада.
- Пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что молдавское правительство осуществляет в Молдове "геноцид" вроде нацистского. Заметный поворот в риторике кремлевских чиновников в отношении Молдовы, который, вероятно, имеет целью создать условия для российских усилий, направленных на установление контроля над Молдовой, а не только над отдельными ее регионами.
- Лидеры прокремлевского оппозиционного избирательного блока "Молдавская победа" приняли участие в параде ко Дню Победы в Москве, что еще раз указывает на то, что Кремль намерен использовать этих людей для дестабилизации всей Молдовы и наступления на молдавскую демократию и процесс вступления страны в ЕС.
- За последний месяц российские войска заметно увеличили количество наземных атак на востоке Украины, что, вероятно, отражает текущую обстановку на поле боя и намерение российского военного командования закрепить успех до прибытия западной военной помощи на фронт.
- Российские пограничники выводят свои войска из большей части Армении, поскольку премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжает сталкиваться с негативной реакцией внутри страны за решение по Нагорному Карабаху.
- Кремль может попытаться воспользоваться возмущением оппозиции в Армении, чтобы наказать Пашиняна за все больший отход от России.
- Служба безопасности Украины (СБУ) 9 мая нанесла дальние удары с беспилотников по российским нефтебазам и нефтеперерабатывающей инфраструктуре в Краснодарском крае и Республике Башкортостан.
- Недавно российские войска осуществили подтвержденные продвижения вблизи Авдеевки и Донецка.
- Российские войска продолжают бороться с нарушением дисциплины в своих рядах, некоторые российские солдаты убивают других членов своих подразделений.