Курс валют НБУ на 10 травня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 10 травня 2024 року

Курс долара порівняно з 9 травня досяг рівня 39.5518 за 1 долар.

Курс євро зріс на 11 коп. до 42.4312 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів зріс на 16 коп. до 49.3270 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс до рівня 43.4874 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс на 6 коп. до 9.8875 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 39.551 800 EUR Євро 42.431 200 GBP Фунт стерлінгів 49,327 000 CHF Швейцарський франк 43.487 400 PLN Польський злотий 9.887 500

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.