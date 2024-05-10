Курс валют НБУ на 10 травня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 10 травня 2024 року
Курс долара порівняно з 9 травня досяг рівня 39.5518 за 1 долар.
Курс євро зріс на 11 коп. до 42.4312 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів зріс на 16 коп. до 49.3270 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка зріс до рівня 43.4874 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого зріс на 6 коп. до 9.8875 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|39.551 800
|EUR
|Євро
|42.431 200
|GBP
|Фунт стерлінгів
|49,327 000
|CHF
|Швейцарський франк
|43.487 400
|PLN
|Польський злотий
|9.887 500
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.