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Курс валют НБУ на 10 травня

Курс валют НБУ на 10 травня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 10 травня 2024 року

Курс долара порівняно з 9 травня досяг рівня 39.5518 за 1 долар.

Курс євро зріс на 11 коп. до 42.4312 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів зріс на 16 коп. до 49.3270 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс до рівня 43.4874 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс на 6 коп. до 9.8875 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 39.551 800 +0.169
EUR Євро 42.431 200 +0.1144
GBP Фунт стерлінгів 49,327 000 +0.1576
CHF Швейцарський франк 43.487 400 +0.1668
PLN Польський злотий 9.887 500 +0.0624

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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