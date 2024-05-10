Курс валют НБУ на 10 мая

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 10 мая 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 9 мая, достиг уровня 39.5518 за 1 доллар.

Курс евро вырос на 11 коп до 42.4312 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов вырос на 16 коп до 49.3270 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос до уровня 43.4874 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос на 6 коп до 9.8875 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 39.551 800 EUR Евро 42.431 200 GBP Фунт стерлингов 49.327 000 CHF Швейцарский франк 43.487 400 PLN Польский злотый 9.887 500

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.