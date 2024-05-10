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Курс валют НБУ на 10 мая

Курс валют НБУ на 10 мая

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 10 мая 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 9 мая, достиг уровня 39.5518 за 1 доллар.

Курс евро вырос на 11 коп до 42.4312 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов вырос на 16 коп до 49.3270 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос до уровня 43.4874 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос на 6 коп до 9.8875 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 39.551800 +0.169
EUR Евро 42.431200 +0.1144
GBP Фунт стерлингов 49.327000 +0.1576
CHF Швейцарский франк 43.487400 +0.1668
PLN Польский злотый 9.887500 +0.0624

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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