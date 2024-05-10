Курс валют НБУ на 10 мая
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 10 мая 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 9 мая, достиг уровня 39.5518 за 1 доллар.
Курс евро вырос на 11 коп до 42.4312 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов вырос на 16 коп до 49.3270 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка вырос до уровня 43.4874 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого вырос на 6 коп до 9.8875 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|39.551800
|EUR
|Евро
|42.431200
|GBP
|Фунт стерлингов
|49.327000
|CHF
|Швейцарский франк
|43.487400
|PLN
|Польский злотый
|9.887500
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.