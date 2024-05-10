РФ за добу втратила майже 1000 військових і 47 артсистем – дані Генштабу

Росія за минулу добу втратила в ході війни проти України приблизно 980 військових, 51 безпілотник, 47 артсистем, 32 бронемашини, 4 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 10.05.24 орієнтовно склали: