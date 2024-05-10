РФ за добу втратила майже 1000 військових і 47 артсистем – дані Генштабу
Росія за минулу добу втратила в ході війни проти України приблизно 980 військових, 51 безпілотник, 47 артсистем, 32 бронемашини, 4 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та іншу техніку.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 10.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 479 710 (+980) осіб,
- танків − 7 434 (+5) од,
- бойових броньованих машин − 14 313 (+32) од,
- артилерійських систем − 12 387 (+47) од,
- РСЗВ − 1 062 (+4) од,
- засобів ППО − 795 (+2) од,
- літаків − 349 (+0) од,
- гелікоптерів − 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 826 (+51) од,
- крилатих ракет − 2 192 (+0) од,
- кораблів/катерів − 26 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 16 691 (+73) од,
- спеціальної техніки − 2 031 (+4) од.