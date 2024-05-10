Close button

РФ за добу втратила майже 1000 військових і 47 артсистем – дані Генштабу

РФ за добу втратила майже 1000 військових і 47 артсистем – дані Генштабу
Фото: Facebook

Росія за минулу добу втратила в ході війни проти України приблизно 980 військових, 51 безпілотник, 47 артсистем, 32 бронемашини, 4 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 10.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 479 710 (+980) осіб,
  • танків − 7 434 (+5) од,
  • бойових броньованих машин − 14 313 (+32) од,
  • артилерійських систем − 12 387 (+47) од,
  • РСЗВ − 1 062 (+4) од,
  • засобів ППО − 795 (+2) од,
  • літаків − 349 (+0) од,
  • гелікоптерів − 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 826 (+51) од,
  • крилатих ракет − 2 192 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 26 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 16 691 (+73) од,
  • спеціальної техніки − 2 031 (+4) од.

Новини

Популярні теми форуму

analytics