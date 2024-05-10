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РФ за сутки потеряла почти 1000 военных и 47 артсистем – данные Генштаба

РФ за сутки потеряла почти 1000 военных и 47 артсистем – данные Генштаба
Фото: Facebook

Россия за минувшие сутки потеряла в ходе войны против Украины примерно 980 военных, 51 беспилотник, 47 артсистем, 32 бронемашины, 4 реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 10.05.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 479 710 (+980) человек,
  • танков − 7 434 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин − 14 313 (+32) ед,
  • артиллерийских систем − 12 387 (+47) ед,
  • РСЗО − 1 062 (+4) ед,
  • средств ПВО − 795 (+2) ед,
  • самолетов − 349 (+0) ед,
  • вертолетов − 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9 826 (+51) ед,
  • крылатых ракет − 2 192 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 16 691 (+73) ед,
  • специальной техники – 2 031 (+4) ед.

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