РФ за сутки потеряла почти 1000 военных и 47 артсистем – данные Генштаба
Россия за минувшие сутки потеряла в ходе войны против Украины примерно 980 военных, 51 беспилотник, 47 артсистем, 32 бронемашины, 4 реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую технику.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 10.05.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 479 710 (+980) человек,
- танков − 7 434 (+5) ед,
- боевых бронированных машин − 14 313 (+32) ед,
- артиллерийских систем − 12 387 (+47) ед,
- РСЗО − 1 062 (+4) ед,
- средств ПВО − 795 (+2) ед,
- самолетов − 349 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9 826 (+51) ед,
- крылатых ракет − 2 192 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 16 691 (+73) ед,
- специальной техники – 2 031 (+4) ед.