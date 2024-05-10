РФ за сутки потеряла почти 1000 военных и 47 артсистем – данные Генштаба

Россия за минувшие сутки потеряла в ходе войны против Украины примерно 980 военных, 51 беспилотник, 47 артсистем, 32 бронемашины, 4 реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 10.05.24 ориентировочно составили: