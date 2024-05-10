Блінкен розповів, як США допомагають України захиститися від російських кібератак

США та партнери посилили захист українських цифрових мереж на тлі масованих кібератак з боку Росії. Про це заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен, виступаючи на конференції RSA у Сан-Франциско, присвяченій кібербезпеці, повідомляє Голос Америки.

"Коли Росія розпочала загарбницьку війну, вона піддала інфраструктуру країни натиску кібератак....Ми допомогли їм посилити їхні мережі, перенести важливі державні дані в хмару, підвищити стійкість національних комунікацій та іншої критичної інфраструктури" , - заявив Блінкен.

Виступаючи перед спеціалістами IT-індустрії, Блінкен підкреслив, що досвід захисту українських мереж США хотіли б масштабувати по всьому світу.

Так держсекретар США оголосив про Національну стратегію кібербезпеки, яка передбачає спільну боротьбу із союзниками проти кіберзагроз.

"Ваша (кіберспільноти - ред.) роль як партнерів у цьому – різниця між перемогою та поразкою в технічному змаганні. І це важливо для сприяння становленню більш демократичного світу, де дотримується верховенство права, де диктатори та агресори несуть відповідальність" , - підкреслив державний секретар США. ﻿

У документі про стратегію кібербезпеки різко критикуються Росія, Китай, Іран і Північна Корея. Ці країни, на думку авторів документу, сприяють безперервним хакерським та шпигунським кампаніям.