Блинкен рассказал, как США помогают Украине защититься от российских кибератак

США и партнеры ужесточили защиту украинских цифровых сетей на фоне массированных кибератак со стороны России. Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на конференции RSA в Сан-Франциско, посвященной кибербезопасности, сообщает Голос Америки.

"Когда Россия начала захватническую войну, она подвергла инфраструктуру страны натиску кибератак... Мы помогли им усилить их сети, перенести важные государственные данные в облако, повысить устойчивость национальных коммуникаций и другой критической инфраструктуры" , - заявил Блинкен.

Выступая перед специалистами IT-индустрии, Блинкен подчеркнул, что опыт защиты украинских сетей США хотел бы масштабировать по всему миру.

Так, госсекретарь США объявил о Национальной стратегии кибербезопасности, которая предусматривает совместную борьбу с союзниками против киберугроз.

"Ваша (киберсообщества – ред.) роль как партнеров в этом – разница между победой и поражением в техническом соревновании. И это важно для содействия становлению более демократического мира, где соблюдается верховенство права, где диктаторы и агрессоры несут ответственность" , - подчеркнул государственный секретарь США.

В документе о стратегии кибербезопасности резко критикуются Россия, Китай, Иран и Северная Корея. Эти страны, по мнению авторов документа, способствуют непрерывным хакерским и шпионским кампаниям.