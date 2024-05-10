Ціни на нафту на тижневому максимумі через зростання попиту

Ціни на нафту підвищуються у п'ятницю третю сесію поспіль і завершують тиждень зростанням, повідомляє Enkorr.

Вартість липневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 8:10 за київським часом становить $84,38 за барель, що на $0,5 (0,6%) вище, ніж на закриття попередніх торгів. У четвер ці контракти здорожчали на $0,3 (0,4%), до $83,88 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні на цей час на $0,55 (0,69%), до $79,81 за барель. За підсумками попередніх торгів вартість цих контрактів збільшилася на $0,27 (0,3%), до $79,26 за барель.

Цього тижня Brent здорожчала на 1,7%, WTI – на 2,2%.

Підтримку ринку надали зокрема дані щодо зниження запасів нафти у США. Комерційні запаси нафти в Штатах минулого тижня зменшилися на 1,361 млн барелів – до 459,5 млн барелів, повідомило в середу Міненерго країни. Експерти в середньому очікували на зниження запасів на 1,43 млн барелів, за даними Trading Economics.

"Падіння запасів призвело до підйому нафтового ринку після місяця корекцій у відповідь на геополітичні події", – зазначає аналітик брокерської компанії Tickmill Джозеф Даріє, слова якого наводить Market Watch.

Крім того, звіт з американського ринку праці, оприлюднений у четвер, показав зростання кількості заявок на допомогу з безробіття. Трейдери сприйняли це як сигнал на користь пом'якшення грошово-кредитної політики Федеральною резервною системою (ФРС), яке, як очікується, підштовхне до зростання економіку США загалом і попит на енергоносії зокрема.

Кількість американців, які вперше звернулися за допомогою з безробіття, минулого тижня збільшилася на 22 тис. і становила 231 тис., повідомило Міністерство праці США. Це максимальний показник із серпня 2023 року.