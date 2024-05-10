Цены на нефть на недельном максимуме из-за роста спроса

Цены на нефть повышаются в пятницу на третью сессию подряд и завершают неделю ростом, сообщает Enkorr.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8.10 по киевскому времени составляет $84,38 за баррель, что на $0,5 (0,6%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на $0,3 (0,4%), до $83,88 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене в настоящее время на $0,55 (0,69%), до $79,81 за баррель. По итогам предварительных торгов стоимость этих контрактов увеличилась на $0,27 (0,3%), до $79,26 за баррель.

На этой неделе Brent подорожала на 1,7%, WTI – на 2,2%.

Поддержку рынку оказали, в частности, данные по снижению запасов нефти в США. Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 1,361 млн баррелей – до 459,5 млн баррелей, сообщило в среду Минэнерго страны. Эксперты в среднем ожидали снижения запасов на 1,43 млн баррелей, по данным Trading Economics.

"Падение запасов привело к подъему нефтяного рынка после месяца коррекций в ответ на геополитические события" , – отмечает аналитик брокерской компании Tickmill Джозеф Дарие, слова которого приводит Market Watch.

Кроме того, отчет по американскому рынку труда, обнародованный в четверг, показал рост числа заявок на пособие по безработице. Трейдеры восприняли это как сигнал в пользу смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС), которое, как ожидается, подтолкнет рост экономики США в целом и спрос на энергоносители в частности.

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 22 тыс. и составило 231 тыс., сообщило Министерство труда США. Это максимальный показатель с августа 2023 года.