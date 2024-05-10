Українці значно більше витрачають на шопінг, ніж європейці – дослідження

Сьогодні ритейл в Україні не лише відновив свої позиції, вийшовши на довоєнні показники, а й спромігся їх перевершити. Українці ж витрачають значно більше коштів на шопінг, ніж європейці. Про це свідчить дослідження компанії NAI Global, яка є одним з найбільших брокерів та консультантів з нерухомості у світі, повідомляє ЛігаБізнес.

Так, за оцінками компанії, у 2023 році обсяги роздрібного товарообігу зрівнялися із довоєнними показниками.

"Сьогодні генерація роздрібної торгівлі з 1 кв. м досягла рекорду. Лише для Київської області генерація становить близько $1000" , – йдеться у дослідженні.

Попри війну купівельна спроможність українців є доволі високою. З одного боку, з огляду на дефіцит кадрів роботодавці пропонують більші зарплати порівняно з довоєнним періодом. У компанії вважають, що зі зростанням заробітних плат буде збільшуватися і купівельна спроможність населення, яке буде витрачати гроші на покупки в роздрібних магазинах.

З іншого боку, підвищенню купівельної спроможності сприяє і підвищення заробітної плати військовим, що дозволило цій категорії та їхнім сім'ям більше витрачати. Збільшення попиту допомогло підтримати бізнес та відновити його функціонування за короткий проміжок часу.

Разом з тим цікавим виявися той факт, що українці більше витрачають грошей на ритейл та розваги у відсотковому співвідношенні, ніж громадяни інших європейських країн. І це попри різницю в середній заробітній платі.