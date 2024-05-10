Українці значно більше витрачають на шопінг, ніж європейці – дослідження
Сьогодні ритейл в Україні не лише відновив свої позиції, вийшовши на довоєнні показники, а й спромігся їх перевершити. Українці ж витрачають значно більше коштів на шопінг, ніж європейці. Про це свідчить дослідження компанії NAI Global, яка є одним з найбільших брокерів та консультантів з нерухомості у світі, повідомляє ЛігаБізнес.
Так, за оцінками компанії, у 2023 році обсяги роздрібного товарообігу зрівнялися із довоєнними показниками.
"Сьогодні генерація роздрібної торгівлі з 1 кв. м досягла рекорду. Лише для Київської області генерація становить близько $1000", – йдеться у дослідженні.
Попри війну купівельна спроможність українців є доволі високою. З одного боку, з огляду на дефіцит кадрів роботодавці пропонують більші зарплати порівняно з довоєнним періодом. У компанії вважають, що зі зростанням заробітних плат буде збільшуватися і купівельна спроможність населення, яке буде витрачати гроші на покупки в роздрібних магазинах.
З іншого боку, підвищенню купівельної спроможності сприяє і підвищення заробітної плати військовим, що дозволило цій категорії та їхнім сім'ям більше витрачати. Збільшення попиту допомогло підтримати бізнес та відновити його функціонування за короткий проміжок часу.
Разом з тим цікавим виявися той факт, що українці більше витрачають грошей на ритейл та розваги у відсотковому співвідношенні, ніж громадяни інших європейських країн. І це попри різницю в середній заробітній платі.
"Основною причиною є додаткові витрати населення Європи на освіту та більш поширену практику взяття кредитів у банках. Це, до речі, є важливим показником у формуванні України як важливого ринку для іноземних ритейлерів", – вважають у компанії.