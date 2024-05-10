Украинцы значительно больше тратят на шопинг, чем европейцы – исследование

Сегодня ритейл в Украине не только восстановил свои позиции, выйдя на довоенные показатели, но и смог их превзойти. Украинцы же тратят гораздо больше средств на шопинг, чем европейцы. Об этом свидетельствует исследование компании NAI Global, которая является одним из крупнейших брокеров и консультантов по недвижимости в мире, сообщает Лига.Бизнес.

Так, по оценкам компании, в 2023 году объем розничного товарооборота сравнялся с довоенными показателями.

"Сегодня генерация розничной торговли с 1 кв. м достигла рекорда. Только для Киевской области генерация составляет около $1000" , – говорится в исследовании.

Несмотря на войну, покупательная способность украинцев достаточно высока. С одной стороны, учитывая дефицит кадров, работодатели предлагают более высокие зарплаты по сравнению с довоенным периодом. В компании считают, что с ростом зарплат будет увеличиваться и покупательная способность населения, которое будет тратить деньги на покупки в розничных магазинах.

С другой стороны, повышению покупательной способности способствует и повышение заработной платы военным, что позволило этой категории и их семьям больше тратить. Увеличение спроса помогло поддержать бизнес и возобновить его функционирование за короткое время.

Вместе с тем интересным оказался тот факт, что украинцы больше тратят денег на ритейл и развлечения в процентном соотношении, чем граждане других европейских стран. И это несмотря на разницу в средней заработной плате.