У Міненерго обговорюють підвищення тарифів на електрику

В уряді не виключають, що в Україні можуть зрости тарифи на світло. Цей варіант обговорюють, оскільки потрібні ресурси для наступного опалювального сезону. Про цезаявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

"Ми обговорюємо, в тому числі підвищення тарифів. Ми аналізуємо всі доступні нам фінансові ресурси, у тому числі допомогу від наших партнерів, яка надається, яка задекларована ними й що буде надана найближчим часом. Аналізуємо можливості наших енергетичних підприємств, у тому числі обговорюємо можливість підвищення тарифу" , - сказала Гринчук.

Заступниця міністра наголосила, що рішення про здорожчання тарифів на світло ще не прийняте. Але вона не виключає, що, ймовірно, уряду доведеться підвищити тариф, щоб мати ресурси для підготовки до наступного опалювального сезону.

"Зараз, на жаль, з тими пошкодженнями, які є, прогнозується значний дефіцит протягом наступного опалювального сезону. Тоді можуть бути відключення і побутових споживачів. Ми намагаємося шукати і впроваджувати рішення, які пом'якшать ці наслідки взимку" , - додала Гринчук.

Ситуація зі світлом в Україні

Варто зазначити, що навесні російські окупанти почали знову обстрілювати українську енергетику. Через атаки були знищені декілька ТЕС, зокрема, Трипільська у Київській області та Зміївська у Харківській області.

Після атаки в ніч на 8 травня енергетики попередили про можливі відключення світла для населення. Проте "Укренерго" запровадило обмеження лише для бізнесу.

При цьому в уряді говорять про можливе підвищення тарифів на світло, оскільки російські атаки завдали масштабних пошкоджень енергетиці. Кабмін вже створив штаб підготовки до опалювального сезону, щоб забезпечити українців світлом та теплом взимку.