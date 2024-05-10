В Минэнерго обсуждают повышение тарифов на электричество

В правительстве не исключают, что в Украине могут вырасти тарифы на свет. Этот вариант обсуждают, поскольку нужны ресурсы для следующего отопительного сезона. Об этом заявила замминистра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

"Мы обсуждаем, в том числе повышение тарифов. Мы анализируем все доступные нам финансовые ресурсы, в том числе оказываемую помощь от наших партнеров, которая задекларирована ими и которая будет предоставлена в ближайшее время. Анализируем возможности наших энергетических предприятий, в том числе обсуждаем возможность повышения тарифа" , - сказала Гринчук.

Замминистра подчеркнула, что решение о подорожании тарифов на свет еще не принято. Но она не исключает, что, вероятно, правительству придется повысить тариф, чтобы иметь ресурсы для подготовки к следующему отопительному сезону.

"Сейчас, к сожалению, с теми повреждениями, которые есть, прогнозируется значительный дефицит в течение следующего отопительного сезона. Тогда могут быть отключения и бытовых потребителей. Мы пытаемся искать и внедрять решения, которые смягчат эти последствия зимой" , - добавила Гринчук.

Ситуация со светом в Украине

Стоит отметить, что весной российские оккупанты начали снова обстреливать украинскую энергетику. Из-за атак были уничтожены несколько ТЭС, в частности, Трипольская в Киевской области и Змиевская в Харьковской области.

После атаки в ночь на 8 мая энергетики предупредили о возможных отключениях света для населения. Однако "Укрэнерго" ввело ограничение только для бизнеса.

При этом в правительстве говорят о возможном повышении тарифов на свет, поскольку российские атаки нанесли масштабные повреждения энергетике. Кабмин уже создал штаб подготовки к отопительному сезону, чтобы обеспечить украинцев светом и теплом зимой.