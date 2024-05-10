WP: Трамп запропонував нафтовим компаніям угоду в обмін на гроші для кампанії

Дональд Трамп, майбутній кандидат у президенти США від Республіканської партії, пообіцяв главам нафтових компаній розвернути державну політику, якщо вони дадуть гроші для його виборчої кампанії. Про це пише газета The Washington Post з посиланням на власні джерела, повідомляє ЛігаБізнес.

На зустрічі з гендиректорами найбільших американських нафтових компаній Трамп нібито сказав:

"Ви всі досить багаті і маєте зібрати $1 млрд, щоб повернути мене до Білого дому". Він заприсягся негайно скасувати десятки екологічних правил і політик президента Байдена і зупинити ухвалення нових.

Трамп, за словами джерел WP, збирається одразу після обрання скасувати рішення Байдена, яким він призупинив надання нових дозволів на експорт зрідженого природного газу.

На зустрічі були присутні гендиректор і засновник Venture Global Майк Сабель і Джек Фуско, генеральний директор Cheniere Energy, проєкти яких безпосередньо виграють від скасування паузи. Інші учасники були представниками компаній Chevron, Continental Resources, Exxon і Occidental Petroleum, згідно зі списком присутніх, отриманим газетою.

Трамп пообіцяв видати дозволи на буріння у Мексиканській затоці й скасувати обмеження на буріння на півночі Аляски.

"Ви чекали на дозволи п’ять років; ви отримаєте їх у перший же день" , – сказав Трамп гендиректорам, за словами одного з учасників.

Політик також пообіцяв, що скасує "мандат" Байдена щодо електромобілів. Йдеться про правила, які вимагають від автовиробників зменшувати шкідливі викиди від автомобілів, хоча насправді вони не нав'язують виробництво електрокарів чи якихось інших технології. На зустрічі з донорами Трамп назвав ці правила "смішними".

Речник передвиборчого штабу Байдена Аммар Мусса відреагував на статтю WP, заявивши, що "Дональд Трамп продає людей в інтересах Біг Ойл заради чеків на кампанію, ось і все" .

"Трампу не важливо, що нафтогазові компанії беруть від робочих сімей і американців середнього класу все, що їм заманеться, отримуючи водночас рекордні прибутки. Якщо Дональд може перевести чек у готівку, він зробить усе, що вони скажуть" , – сказав Мусса.

Попри скарги нафтової промисловості на політику Байдена, Сполучені Штати зараз видобувають більше нафти, ніж будь-яка інша країна. У 2023 році США в середньому виробляли майже 13 млн барелів на день. ExxonMobil і Chevron, найбільші енергетичні компанії США, минулого року повідомили про свій найбільший річний прибуток за останні 10 років.