WP: Трамп предложил нефтяным компаниям сделку в обмен на деньги для кампании

Дональд Трамп, будущий кандидат в президенты США от Республиканской партии, пообещал главам нефтяных компаний развернуть государственную политику, если они дадут деньги для его избирательной кампании. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники, сообщает Лига.Бизнес.

На встрече с гендиректорами крупнейших американских нефтяных компаний Трамп якобы сказал:

"Вы все достаточно богаты и должны собрать $1 млрд, чтобы вернуть меня в Белый дом". Он поклялся немедленно отменить десятки экологических правил и политик президента Байдена и остановить принятие новых.

Трамп, по словам источников WP, собирается сразу после избрания пересмотреть решение Байдена, которым он приостановил предоставление новых разрешений на экспорт сжиженного природного газа.

На встрече присутствовали гендиректор и основатель Venture Global Майк Сабель и Джек Фуско, генеральный директор Cheniere Energy, проекты которых напрямую выигрывают от отмены паузы. Другие участники были представителями компаний Chevron, Continental Resources, Exxon и Occidental Petroleum, согласно списку присутствующих, полученному газетой.

Трамп пообещал выдать разрешения на бурение в Мексиканском заливе и отменить ограничения на бурение на севере Аляски.

"Вы ждали разрешений пять лет; вы получите их в первый же день" , — сказал Трамп гендиректорам, по словам одного из участников. ﻿

Политик также пообещал, что отменит "мандат" Байдена по электромобилям. Речь идет о правилах, которые требуют от автопроизводителей уменьшать вредные выбросы от автомобилей, хотя на самом деле они не навязывают производство электрокаров или других технологий. На встрече с донорами Трамп назвал эти правила "смешными".

Представитель предвыборного штаба Байдена Аммар Мусса отреагировал на статью WP, заявив, что "Дональд Трамп продает людей в интересах Биг Ойл ради чеков на кампанию, вот и все".

"Трампу не важно, что нефтегазовые компании берут от рабочих семей и американцев среднего класса все, что им вздумается, получая при этом рекордные доходы. Если Дональд может обналичить чеки, он сделает все, что они скажут" , — сказал Мусса.

Несмотря на жалобы нефтяной промышленности на политику Байдена, США сейчас добывают больше нефти, чем любая другая страна. В 2023 году США в среднем производили почти 13 млн баррелей в день. ExxonMobil и Chevron, крупнейшие энергетические компании США, в прошлом году сообщили о своей самой большой годовой прибыли за последние 10 лет.