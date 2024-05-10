В Україні збільшили обмеження на споживання електрики для промисловості – "Укренерго"

Через відсутність імпорту електроенергії у нічні години, "Укренерго" обмежило споживання для промисловості з 22:00 до 7:00. Такі ж обмеження будуть діяти сьогодні.

Про це йдеться﻿ в повідомленні "Укренерго".

У компанії зазначають, що більшу частину доби в енергосистемі зберігається дефіцит.

"Вчора, 9 травня, Диспетчерський центр "Укренерго" через відсутність імпорту електроенергії в нічні години, був вимушений подовжити термін дії графіків обмеження потужності для промисловості з 23:00 до 07:00 ранку 10 травня.

Сьогодні також графіки обмеження потужності для промислових споживачів будуть діяти з 18:00 до 07:00 наступного дня. При зростанні споживання можливе застосування аварійних відключень" , – зазначили в "Укренерго".

Українців закликають ощадливо споживати електрику з 18:00 до 00:00.

Вчора для подолання дефіциту в енергосистемі було активовано аварійне постачання електроенергії в Україну з 19:00 до 22:00 з енергосистем Румунії, Польщі, Словаччини. Також, з 11:00 до 16:00, на запит польського оператора енергосистеми, Україна приймала надлишки електроенергії з Польщі.

Сьогодні аварійна допомога від країн ЄС була застосована вранці, з 06:00 до 07:00.

Протягом доби, окрім нічних годин, здійснювався експорт електроенергії з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 13 904 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 483 МВт.

Протягом доби діють обмеження споживання на Харківщині через пошкодження обладнання магістральних мереж російськими дронами та ракетами. На ранок знеструмлено понад 100 тисяч побутових споживачів. Також цілодобово обмежено споживання для промисловості на Криворіжжі.

На ранок знеструмлені 413 населених пунктів. Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Запорізькій, Харківській, Сумській областях.