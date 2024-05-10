Українці хочуть не сильного лідера, а демократичної системи – опитування

Результати соціологічних опитувань показують, що українці переважно змінили свою думку у порівнянні із попередніми роками і вважають, що Україні важливіше демократична система, ніж сильний лідер.﻿﻿ Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, повідомляє Українська правда.

Соціологи нагадали, що у липні 2022 року ставили українцям запитання, що "зараз" є важливим для України і 58% відповіли, що "зараз Україні сильний лідер важливіше, ніж демократична система", а про пріоритет демократичної система відповіли 27%.

Подібне запитання українцям ставили у жовтні 2020 року, проте без акценту "зараз", тобто запитували, що в цілому має бути пріоритетом. На той момент 54% віддавали перевагу сильному лідеру і 31% – демократичній системі (що, відповідно, схожу на потреби "зараз" за опитуванням у липні 2022 року).

Натомість у грудні 2023 року більшість українців (59%) відповіли, що Україні демократична система важливіша. Частка тих, хто вважав, що Україні важливіше мати сильного лідера – 32%.

Опитування проведене у грудні 2023 року методом телефонних інтерв’ю близько 1000 респондентів за всеукраїнською вибіркою дорослих громадян.